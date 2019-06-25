Home
Por 3 a 2, Segunda Turma do STF decide manter Lula preso

Maioria dos ministros rejeitou a possibilidade de Lula ficar livre até a Segunda Turma concluir o julgamento sobre a atuação do ex-juiz federal Sergio Moro no caso do "triplex do Guarujá"