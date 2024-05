Posse na Polícia Federal

PF vai ter grupo de combate a fake news durante as eleições no ES

Novo superintendente da corporação no Estado disse que trabalho será feito em conjunto com demais forças de Segurança, com o MPES e com a Justiça Eleitoral

Márcio Magno tomou posse como superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo. (TV Tem/Reprodução)

A Polícia Federal (PF) vai criar um grupo de repressão à propagação de informações falsas, conhecidas como fake news, nas eleições municipais deste ano no Espírito Santo. A informação foi confirmada pelo novo superintendente do órgão no Estado, o delegado Márcio Magno de Carvalho Xavier, empossado no cargo nesta quarta-feira (29), em cerimônia realizada na sede da PF, em Vila Velha.

Segundo o agora oficialmente chefe da Polícia Federal em território capixaba, um planejamento focado exclusivamente nas eleições está sendo elaborado em conjunto com as demais forças de segurança, bem como com o Ministério Público Estadual (MPES) e o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES).

“Vamos nos reunir com todas as autoridades do Ministério Público Estadual, do Tribunal Regional Eleitoral, com as forças de segurança, para fazer esse planejamento e, por óbvio, nesse planejamento estará contemplado um grupo para combate a esse tipo de informação falsa (fake news)”, afirmou o delegado, durante entrevista coletiva concedida após a posse.

Nomeado para o cargo no início deste mês, Márcio Magno, tanto em seu discurso quanto no momento em que conversou com jornalistas, também prometeu “incrementar” as operações voltadas para o combate ao tráfico de drogas, à corrupção e aos crimes ambientais.

Ao explicar como isso ocorrerá na prática, o delegado elencou que um dos principais objetivos é reduzir o volume de inquéritos, focando mais nas investigações.

“Incrementaremos as atividades, as operações e as investigações que já vêm ocorrendo. Estamos fazendo, desde que cheguei aqui, alguns ajustes, de maneira a reduzir um pouco os inquéritos, para focar mais nas investigações”, disse.

Conhecido por ter atuado em algumas frentes de investigação voltadas para a apuração de crimes cometidos no âmbito da Operação Lava Jato, quando ainda era delegado da PF em Sorocaba, São Paulo, Márcio Magno garantiu que conduzirá as ações voltadas para o combate à corrupção no Estado com firmeza e isenção, inclusive sem tolerar possíveis irregularidades cometidas dentro da própria corporação.

Desde a saída de Eugênio Ricas, em fevereiro deste ano, para assumir o cargo de secretário da Segurança Pública no governo do Estado, a Polícia Federal no Espírito Santo estava sendo comandada interinamente pelo delegado Arcelino Vieira.

