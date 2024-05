TRE reconta votos e Cariacica tem 5 novos vereadores; saiba quem são

Novos parlamentares vão substituir outros cinco vereadores que foram cassados por fraude à cota de gênero cometida pelos partidos nas eleições de 2020

A Justiça Eleitoral no Espírito Santo definiu, nesta segunda-feira (27), os cinco vereadores de Cariacica que vão assumir as vagas dos parlamentares que foram cassados, no último dia 13, por fraude à cota de gênero cometida pelos partidos nas eleições de 2020. Os novos nomes foram definidos após recontagem de votos realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES).