Home
>
Política
>
Paulo Preto guardava R$ 100 milhões em bunker, disse delator à Lava Jato

Paulo Preto guardava R$ 100 milhões em bunker, disse delator à Lava Jato

Preso em operação da PF é suspeito de manter um bunker para guardar dinheiro em espécie, onde manteria cerca de R$ 100 milhões