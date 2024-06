'Partidos é que vão definir', diz Cris Samorini sobre disputar eleições

Após deixar a presidência da Findes, nesta quinta (6), para cumprir exigência da Justiça Eleitoral, a industrial diz que vai avaliar seus projetos políticos

O desligamento de Cris da Findes atende às normas impostas pela Justiça Eleitoral. A regra estabelece que membros de entidades de classe em geral que desejam disputar os cargos de prefeito ou vice devem se desincompatibilizar de suas respectivas funções até quatro meses antes do primeiro turno do pleito, que este ano está marcado para 6 de outubro.

Ao conversar com a reportagem de A Gazeta , na noite desta quinta-feira (6), sobre sua saída da Findes, Cris confirmou o que já apontava o mercado político desde abril passado, quando ela decidiu se filiar ao PP: a industrial almeja ser uma das peças no xadrez eleitoral visando às eleições municipais em Vitória.

Mesmo ciente da expectativa em torno da confirmação de seu nome como candidata a vice em uma hipotética dobradinha com Pazolini, Cris prefere manter cautela e reforça que seu papel na eleição na Capital será definido a partir das tomadas decisões pelos partidos envolvidos na empreitada. No grupo, estão PP, presidido no Estado pelo deputado federal Josias da Vitória; e Republicanos, comandado em território capixaba pelo ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado (Ales), o ex-deputado Erick Musso.