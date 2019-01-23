Home
>
Política
>
Operação acha cheques e carros com ex-PM ligado ao caso Queiroz

Operação acha cheques e carros com ex-PM ligado ao caso Queiroz

Ele, que está foragido, e outros dois policiais são apontados pelas investigações como os líderes de um esquema na favela de Rio das Pedras que vendia ilegalmente imóveis grilados