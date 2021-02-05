O que Meneguelli e Pazolini têm a ganhar se ex-prefeito virar secretário

Sergio Meneguelli e Lorenzo Pazolini, no gabinete do prefeito de Vitória Crédito: Divulgação

Em 2020, Meneguelli decidiu não disputar a reeleição à Prefeitura de Colatina e tem manifestado a vontade de tentar um cargo no Legislativo em 2022. Apontado inicialmente como uma aposta para o Senado , algo que o Republicanos incentiva, Meneguelli tem mirado a Assembleia Legislativa

"O meu futuro a Deus pertence, eu só posso dar uma dica. Meus planos são no Legislativo, mas não quero falar disso agora", disse, ao responder a uma pergunta de um seguidor em transmissão ao vivo no Facebook.

Segundo pessoas próximas, o cargo de deputado federal não enche os olhos do ex-prefeito, já que são 513 parlamentares na Câmara e com atuação focada em Brasília, onde acontecem as sessões. Meneguelli quer uma função que o possibilite estar mais perto de sua cidade, por isso o foco em uma campanha para deputado estadual. O desejo pela Assembleia já foi levado à direção do Republicanos.

Embora o foco de Meneguelli não seja mais o Executivo, restam ainda dois anos até a eleição e ele não quer correr o risco de cair no esquecimento. Assumir uma secretaria de Cultura, que, politicamente, “vende” mais pautas positivas do que causa desgaste, pode ser uma forma de garantir uma vitrine até 2022.

De quebra, a pasta atende a um velho desejo pessoal de voltar a trabalhar com o meio artístico, núcleo com o qual conviveu nos anos 1980 e 1990, quando foi ator de teatro e costumava organizar festivais e bailes em Colatina, antes de entrar na vida política, em 2004.

O ex-prefeito deve informar nos próximos dias se aceita ou não aportar no secretariado de Pazolini em Vitória.

VISIBILIDADE EMPRESTADA A PAZOLINI

Para Pazolini, a presença do ex-prefeito popstar em seu secretariado também traz benefícios. Considerado “prefeito-modelo” nas redes sociais, Meneguelli traz para o prefeito da Capital um público que pouco conhece o delegado da Polícia Civil e ex-deputado estadual. Além de emprestar força midiática à gestão, a possível adesão de Meneguelli também amplia a visibilidade de Lorenzo em outros municípios capixabas.

Pazolini e Meneguelli estiveram juntos durante a campanha para a eleição de Vitória. Meneguelli gravou vídeos para o então parlamentar e participou de caminhadas. Foi em um desses encontros que ele teria contado sobre sua origem no teatro.

Sérgio Meneguelli: ex-prefeito ainda não respondeu se vai ser secretário municipal em Vitória Crédito: Instagram / @sergiomeneguelli

OS PLANOS DO REPUBLICANOS PARA MENEGUELLI

Ao trabalhar o nome de Meneguelli na Capital, o Republicanos acredita que pode conquistar uma boa votação para o cargo de deputado estadual em 2022. Como a próxima eleição será a primeira em que não serão permitidas coligações entre partidos para os cargos de deputados estadual e federal, ter um bom puxador de votos é essencial para ampliar a capacidade de eleger mais membros no Legislativo.

Na última quinta-feira (04), o ex-prefeito também esteve com o governador Renato Casagrande (PSB), em uma agenda aberta a pedido do próprio colatinense. A pauta, oficialmente, era para tratar de "projetos futuros" com o governador. No encontro, ele afirmou a Casagrande que não tem interesse em ser candidato a governador, embora haja uma "campanha" em suas redes, promovida por seguidores.

O encontro reforça a tendência do Republicanos, neste momento, em caminhar com Casagrande em 2022. O governador apoiou Erick Musso na eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa . Os dois, chefes do Executivo e do Legislativo, têm aparecido juntos em diversas agendas do governo, ao longo da semana.