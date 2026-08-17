O mais jovem e o mais velho: disputa nas eleições no ES vai de 21 a 87 anos

Os candidatos do Espírito Santo que vão disputar as eleições deste ano têm entre 21 e 87 anos. Enquanto o concorrente mais novo, Gabriel Costa (UP), vai tentar se eleger para a Câmara dos Deputados, o mais velho, Dr. Hercules (PP), vai buscar uma vaga na Assembleia Legislativa (Ales) em outubro.
O jovem candidato a deputado federal nasceu em fevereiro de 2005 e é natural da Serra, na Grande Vitória. Esta será a primeira corrida eleitoral de Gabriel, estudante de geografia na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e militante do movimento estudantil desde 2023.
Gabriel diz que sua candidatura representa a busca por uma nova perspectiva sobre a juventude, “excluída do espaço político”, segundo ele:
“O sistema capitalista coloca que a juventude não tem espaço na política, mas sim na morte e na violência. Coloca que ser jovem é ser machista, 'red pill', transfóbico... A minha candidatura é uma expressão importante do programa que defendemos: a vida da juventude”, defende.
Gabriel ainda ressalta que um dos lemas da campanha do partido é a certeza de que “ser jovem é ser revolucionário, e ser revolucionário é lutar pelo socialismo”.
Também registrou candidatura ao cargo de deputada estadual Jheysi (DC), de 19 anos. Nascida em setembro de 2006, ela terá 20 anos na data da eleição, dia 4 de outubro. A Constituição, no entanto, estabelece que a idade mínima para assumir o cargo é de 21 anos.
Segundo a especialista em Direito Eleitoral, cientista política e fundadora da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, Gabriela Rollemberg, como a idade mínima é uma condição de elegibilidade, um candidato que não a cumpre “não poderá ter o registro deferido”.
Para os cargos de deputado federal, estadual e senador, a aferição da idade é feita na posse presumida, que é aquela que acontece dentro do prazo de até 90 dias, contados a partir da eleição da Mesa Diretora da respectiva casa.
Procurado pela reportagem de A Gazeta, o presidente do diretório estadual do DC, Marcos Caran, reconheceu o erro no registro de Jheysi, cuja idade está abaixo da mínima exigida para o cargo. "Ela vai fazer a renúncia à candidatura para procedermos à troca", disse Caran.
Já Dr. Hercules é natural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul capixaba, e nasceu em maio de 1939. O postulante do PP é vereador de Vila Velha e já foi eleito quatro vezes para o Legislativo estadual. Aos 87 anos, ele afirma estar disposto e com vontade de seguir na política “até os 110 anos”.
“Me sinto bem, com muita vontade de inteirar uma dúzia (de mandatos). Minha idade representa experiência, vontade de tentar mudar mais alguma coisa, melhorar a saúde e promover inclusão. Essas sempre foram as minhas bandeiras”, afirma.
Ambos os candidatos, o mais novo e o mais velho, fazem parte das faixas etárias com menos representantes neste pleito. Os concorrentes que têm até 29 anos são 3,62%, somando 21 pessoas. Já os que têm 80 anos ou mais, assim como Dr. Hercules, são 0,86%, o que corresponde a 5 postulantes.
A faixa etária predominante na lista que contém 580 candidatos é a de 40 a 49 anos, que representa mais de um terço do grupo total: são 194 pessoas (33,45%).
Os candidatos ao governo do Espírito Santo nas Eleições 2026 têm idades entre 35 e 63 anos. Rafael Demuner (UP) é o mais jovem, enquanto Ricardo Ferraço (MDB) é o mais velho.
Idade dos candidatos ao governo:
Rafael Demuner (UP): 35 anos, nascido em 22/10/1990
Breno Barcelos (Missão): 41 anos, nascido em 07/04/1985
Lorenzo Pazolini (Republicanos): 44 anos, nascido em 20/05/1982
Helder Salomão (PT): 62 anos, nascido em 08/03/1964
Ricardo Ferraço (MDB): 63 anos, nascido em 17/08/1963
Já a disputa ao Senado tem candidatos de 42 a 77 anos. Maguinha Malta (PL) e Rose de Freitas (MDB) são as candidatas mais nova e mais velha, respectivamente.
Maguinha Malta (PL): 42 anos, nascida em 24/08/1983
Callegari (DC): 44 anos, nascido em 14/12/1981
Professor Fabian (PSol): 49 anos, nascido em 23/02/1977
Leonardo Monjardim (Novo): 53 anos, nascido em 11/06/1973
Evair de Melo (Republicanos): 54 anos, nascido em 02/04/1972
Marcos do Val (Avante): 55 anos, nascido em 15/06/1971
Fabiano Contarato (PT): 60 anos, nascido em 20/06/1966
Rodney Miranda (PRTB): 61 anos, nascido em 15/09/1964
Renato Casagrande (PSB): 65 anos, nascido em 03/12/1960
Sergio Meneguelli (PSD): 70 anos, nascido em 01/06/1956
Rose de Freitas (MDB): 77 anos, nascida em 23/01/1949
Entre os 135 candidatos a deputado federal, as idades vão de 21 a 71 anos. Enquanto o mais jovem é o já citado Gabriel Costa, o mais velho é Dr. Humberto (PSD), nascido em 1954.
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