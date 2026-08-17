O mais jovem e o mais velho: disputa nas eleições no ES vai de 21 a 87 anos

Gabriel diz que sua candidatura representa a busca por uma nova perspectiva sobre a juventude, “excluída do espaço político”, segundo ele:





“O sistema capitalista coloca que a juventude não tem espaço na política, mas sim na morte e na violência. Coloca que ser jovem é ser machista, 'red pill', transfóbico... A minha candidatura é uma expressão importante do programa que defendemos: a vida da juventude”, defende.





Gabriel ainda ressalta que um dos lemas da campanha do partido é a certeza de que “ser jovem é ser revolucionário, e ser revolucionário é lutar pelo socialismo”.





Também registrou candidatura ao cargo de deputada estadual Jheysi (DC), de 19 anos. Nascida em setembro de 2006, ela terá 20 anos na data da eleição, dia 4 de outubro. A Constituição, no entanto, estabelece que a idade mínima para assumir o cargo é de 21 anos.





Segundo a especialista em Direito Eleitoral, cientista política e fundadora da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, Gabriela Rollemberg, como a idade mínima é uma condição de elegibilidade, um candidato que não a cumpre “não poderá ter o registro deferido”.





Para os cargos de deputado federal, estadual e senador, a aferição da idade é feita na posse presumida, que é aquela que acontece dentro do prazo de até 90 dias, contados a partir da eleição da Mesa Diretora da respectiva casa.





Procurado pela reportagem de A Gazeta, o presidente do diretório estadual do DC, Marcos Caran, reconheceu o erro no registro de Jheysi, cuja idade está abaixo da mínima exigida para o cargo. "Ela vai fazer a renúncia à candidatura para procedermos à troca", disse Caran.





Já Dr. Hercules é natural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul capixaba, e nasceu em maio de 1939. O postulante do PP é vereador de Vila Velha e já foi eleito quatro vezes para o Legislativo estadual. Aos 87 anos, ele afirma estar disposto e com vontade de seguir na política “até os 110 anos”.





“Me sinto bem, com muita vontade de inteirar uma dúzia (de mandatos). Minha idade representa experiência, vontade de tentar mudar mais alguma coisa, melhorar a saúde e promover inclusão. Essas sempre foram as minhas bandeiras”, afirma.





Ambos os candidatos, o mais novo e o mais velho, fazem parte das faixas etárias com menos representantes neste pleito. Os concorrentes que têm até 29 anos são 3,62%, somando 21 pessoas. Já os que têm 80 anos ou mais, assim como Dr. Hercules, são 0,86%, o que corresponde a 5 postulantes.





A faixa etária predominante na lista que contém 580 candidatos é a de 40 a 49 anos, que representa mais de um terço do grupo total: são 194 pessoas (33,45%).