MPF recorre para impedir comemoração do Golpe de 1964 no ES

O pedido foi feito ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região neste sábado (30), às vésperas dos 55 anos do golpe que deu início a uma ditadura de 21 anos no país