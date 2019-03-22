Home
>
Política
>
Ministros do STF criticam espetacularização da Lava Jato ao prender Temer

Ministros do STF criticam espetacularização da Lava Jato ao prender Temer

Esses integrantes da corte atribuíram a prisão a um jogo de protagonismo de juízes e procuradores da Lava Jato contra outras instituições, como o Congresso e o próprio Supremo