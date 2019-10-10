Home
>
Política
>
Marcos do Val diz que STF é "departamento jurídico" do crime organizado

Senador de primeiro mandato usou o Instagram para atacar a Suprema Corte do país

Publicado em 10 de outubro de 2019 às 18:01

 - Atualizado há 6 anos

Em uma publicação no Instagram, o senador capixaba Marcos do Val (Podemos) disse que o Supremo Tribunal Federal (STF) é o departamento jurídico do crime organizado no Brasil. A mensagem foi publicada nesta quarta-feira (09).

"O crime no Brasil é tão organizado, que seu departamento jurídico é o STF", postou o parlamentar do Espírito Santo que está no primeiro mandato. Até a tarde desta quinta, a publicação havia recebido mais de 12 mil curtidas.

A frase aparece sobreposta a uma foto de Do Val feita durante os trabalhos no Congresso. A imagem é acompanhada pela seguinte descrição: "Recuperado do problema de saúde, entro hoje no campo de batalha. Como sempre falo, aqui ou se corrompe ou se omite ou vai pra guerra!". Há pouco mais de uma semana, o senador passou dois dias internado em uma UTI por um problema cardíaco.

No post, Do Val não detalha o motivo pelo qual considera a existência de uma ligação entre o STF e o crime organizado. 

Não é a primeira vez que Marcos do Val entra em rota de colisão com o STF. Em abril, ele apresentou à presidência do Senado um pedido de impeachment do ministro Gilmar Mendes  alegando que crime de responsabilidade por parte do magistrado.

A reportagem pediu uma manifestação do STF a respeito do comentário. O senador também foi acionado, mas ainda não foi localizado.

