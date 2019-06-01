Home
>
Política
>
Marco Aurélio cita 'inimizade' com Gilmar Mendes

Marco Aurélio cita 'inimizade' com Gilmar Mendes

O ministro Marco Aurélio rejeitou analisar um pedido que contestava decisão anterior proferida pelo também ministro Gilmar Mendes por conta da sua "relação de inimizade" com ele