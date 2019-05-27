Home
Major Olímpio: Tirar o Coaf da Justiça quebra as pernas de Moro

Para o senador, manter o Coaf com Moro deixa o órgão mais próximo à estrutura da Polícia Federal, o que, segundo sele, garante um funcionamento mais ágil