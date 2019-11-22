Mais verba para a Câmara: Luciano Rezende e Clebinho têm reunião tensa

Luciano Rezende, prefeito, e Cleber Felix, presidente da Câmara de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva/Facebook Cleber Felix

Luciano Rezende (Cidadania) e o presidente da Câmara de Vitória, Cleber Felix (PP), reuniram-se no final da tarde de quinta-feira (21) pela primeira vez após o pedido de suplementação feito pelo parlamentar à prefeitura. O prefeito(Cidadania) e o presidente da Câmara de Vitória, Cleber Felix (PP), reuniram-se no final da tarde de quinta-feira (21) pela primeira vez após o pedido de suplementação feito pelo parlamentar à prefeitura.

Clebinho, como é mais conhecido, quer R$ 1,5 milhão para arcar com despesas do Legislativo municipal. Luciano ainda não respondeu oficialmente.

A assessoria do prefeito confirmou o encontro e disse que a reunião ocorreu a pedido do presidente da Câmara. E que Luciano ouviu o que Clebinho tinha a dizer, mas ainda não se decidiu.

Uma fonte com trânsito na prefeitura conta que Cleber Felix saiu nada contente do gabinete de Luciano.

Procurado mais de uma vez por A Gazeta nesta sexta, ele não retornou aos telefonemas.

Cleber Felix já apontou o orçamento deixado pelo antecessor, Vinicius Simões (Cidadania), como motivo para o arrocho financeiro da Casa. Simões, por sua vez, diz que vai solicitar ao Tribunal de Contas (TCES) e ao Ministério Público (MPES) uma auditoria nas contas de Clebinho.

Aliados do presidente da Câmara também querem uma auditoria, mas nos números da gestão de Simões.

AS CIFRAS

Inicialmente o valor da suplementação pretendida era de R$ 2 milhões, mas após ajustes o montante foi reduzido. Luciano já deu uma mãozinha para a Câmara. Foram liberados R$ 230,9 mil. Mas Cleber Felix alertou que, sem o restante, até o pagamento dos servidores do Legislativo pode ficar comprometido.

Em 2018, assim como no ano anterior, o orçamento da Câmara ficou em cerca de R$ 28,2 milhões. Já para 2019, foram reservados para a Casa cerca de R$ 27,7 milhões  ou R$ 500 mil a menos que em 2018, como mostrou o colunista Vitor Vogas.