Luciano Rezende manda recado: 'Não é 'me dá mais dinheiro'. Economize'

Luciano Rezende, prefeito de Vitória, recebeu pedido de suplementação da Câmara Crédito: A Gazeta.com.br

O prefeito de Vitória, Luciano Rezende (Cidadania) mandou, via Twitter, um recado em meio ao pedido do presidente da Câmara Municipal, Cleber Felix (PP), de mais dinheiro para a Casa.

"NÁO É: me dá mais dinheiro, aeh!! É: gaste melhor e economize o dinheiro público, aeh!", publicou o prefeito na rede social nesta sexta-feira (22), sem citar nomes.

NÁO É: me dá mais dinheiro, aeh!! ?

É: gaste melhor e economize o dinheiro público, aeh! ? pic.twitter.com/azRHg8E3fm — Luciano Rezende (@LucianoRezende) November 22, 2019

O caminho que levou ao rombo de quase R$ 2 milhões, no entanto, é mais tortuoso que essa simples explicação. Em 2018, assim como no ano anterior, o orçamento da Câmara ficou em cerca de R$ 28,2 milhões. Já para 2019, foram reservados para a Casa cerca de R$ 27,7 milhões  ou R$ 500 mil a menos que em 2018, como mostrou o colunista Vitor Vogas.

Luciano Rezende ainda não respondeu oficialmente ao pedido de suplementação da Câmara. A prefeitura já decidiu atender a uma parte do valor solicitado, destinando R$ 230,9 mil. A questão vai além de cifras - dinheiro público, diga-se de passagem. O ano eleitoral, 2020, é logo ali. Cleber Felix já se colocou como pré-candidato à Prefeitura de Vitória, hipótese na qual disputaria com um aliado de primeira hora de Luciano, o deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania).

E entre os próprios vereadores, a questão do rombo nas contas da Casa já virou um novo cavalo-de-batalha . Vinicius Simões diz que vai pedir que o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público Estadual realizem uma auditoria nas contas da Câmara. Ele sustenta que ações do atual presidente é que deram causa à situação delicada em que a administração do Legislativo se encontra e cita como exemplo o aumento no valor do contrato de limpeza.