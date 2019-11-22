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Câmara x Prefeitura

Luciano Rezende manda recado: 'Não é 'me dá mais dinheiro'. Economize'

Presidente da Câmara, Cleber Felix (PP) quer mais R$ 1,5 milhão da prefeitura para arcar com despesas do Legislativo.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 13:21

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 13:21

Luciano Rezende, prefeito de Vitória, recebeu pedido de suplementação da Câmara Crédito: A Gazeta.com.br
O prefeito de Vitória, Luciano Rezende (Cidadania) mandou, via Twitter,  um recado em meio ao pedido do presidente da Câmara Municipal, Cleber Felix (PP), de mais dinheiro para a Casa. 
"NÁO É: me dá mais dinheiro, aeh!! É: gaste melhor e economize o dinheiro público, aeh!", publicou o prefeito na rede social nesta sexta-feira (22), sem citar nomes. 
Clebinho já enviou ofício à prefeitura solicitando suplementação orçamentária de R$ 1,5 milhão para arcar com despesas do Legislativo municipal, como o pagamento de servidores. Inicialmente o valor era de R$ 2 milhões, mas após ajustes o montante foi reduzido. Ele culpa o antecessor na presidência, Vinicius Simões, correligionário e aliado de Luciano, pelo orçamento atual, orçamento esse considerado "maldoso" por Clebinho.
O caminho que levou ao rombo de quase R$ 2 milhões, no entanto, é mais tortuoso que essa simples explicação. Em 2018, assim como no ano anterior, o orçamento da Câmara ficou em cerca de R$ 28,2 milhões. Já para 2019, foram reservados para a Casa cerca de R$ 27,7 milhões  ou R$ 500 mil a menos que em 2018, como mostrou o colunista Vitor Vogas.

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Luciano Rezende ainda não respondeu oficialmente ao pedido de suplementação da Câmara. A prefeitura já decidiu atender a uma parte do valor solicitado, destinando R$ 230,9 mil. A questão vai além de cifras - dinheiro público, diga-se de passagem. O ano eleitoral, 2020, é logo ali. Cleber Felix já se colocou como pré-candidato à Prefeitura de Vitória, hipótese na qual disputaria com um aliado de primeira hora de Luciano, o deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania).
E entre os próprios vereadores, a questão do rombo nas contas da Casa já virou um novo cavalo-de-batalha. Vinicius Simões diz que vai pedir que o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público Estadual realizem uma auditoria nas contas da Câmara. Ele sustenta que ações do atual presidente é que deram causa à situação delicada em que a administração do Legislativo se encontra e cita como exemplo o aumento no valor do contrato de limpeza. 
A Gazeta procurou Cleber Felix, que atendeu o telefone e disse que retornaria em breve a ligação, o que ainda não ocorreu. 

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