Luiz Durão prestará depoimento em Linhares sobre caso de estupro

Então parlamentar, o pedetista foi flagrado ao sair de motel com adolescente e ficou cerca de 40 dias preso. Agora réu, ele responde ao processo em liberdade