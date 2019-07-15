Home
Líder do governo na Assembleia entrega função a Casagrande

Enivaldo dos Anjos defende rodízio na função para consolidar a base aliada na Assembleia Legislativa

Vinícius Valfré

[email protected]

Publicado em 15 de julho de 2019 às 12:51

 - Atualizado há 6 anos

O deputado Enivaldo dos Anjos Crédito: ALES

O líder do governo na Assembleia Legislativa, Enivaldo dos Anjos (PSD), promete apresentar um relatório de trabalho ao governador Renato Casagrande (PSB) na próxima quarta-feira (17), após aquela que deve ser a última sessão antes do recesso parlamentar.

Na ocasião, o deputado deve "entregar" a liderança a Casagrande. Enivaldo defende um rodízio na função para consolidar a base aliada na Casa.

"Vou apresentar um relatório ao governador, na quarta à tarde, do trabalho que foi feito no período e deixá-lo à vontade para fazer o que achar melhor", disse.

Enivaldo afirmou que aceitará seguir na função, caso essa seja a vontade do governador. Nos meses de liderança, Enivaldo atuou para aprovar projetos prioritários para o governo que começou em janeiro, alguns sem alterações.

"Quantos mais puderem participar da liderança... isso aumenta a solidez da base", argumentou, em entrevista ao Gazeta Online.

