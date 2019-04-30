Home
>
Política
>
Justiça eleitoral no ES: falta estrutura para julgar crimes comuns

Justiça eleitoral no ES: falta estrutura para julgar crimes comuns

Juízes e promotores querem mais suporte para investigações maiores. A Justiça Eleitoral, por entendimento do STF, tem a tarefa de julgar crimes conexos ao caixa dois