Justiça determina que Bolsonaro indenize Maria do Rosário em 15 dias

Em 2014, Bolsonaro afirmou que a deputada não merecia ser estuprada porque ele a considera "muito feia" e porque ela "não faz" seu "tipo"