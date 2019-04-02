Home
>
Política
>
Justiça determina afastamento do vereador Patrick do Gás, de Viana

Justiça determina afastamento do vereador Patrick do Gás, de Viana

Acusado de ficar com parte dos salários dos próprios servidores, parlamentar do PDT já havia sido condenado em processo criminal à perda do cargo. Caso é de 2014