Home
>
Política
>
Justiça afasta vereador da Serra filmado pedindo salário de servidor

Justiça afasta vereador da Serra filmado pedindo salário de servidor

Para o Ministério Público Estadual, houve abuso de poder político por parte de Geraldinho Feu Rosa, que arrecadava salários de servidores para ações desconectadas do mandato