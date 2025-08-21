Norte do ES

Justiça suspende cassação de vereador que denunciou aumento de prefeito e vice em cidade do ES

Decisão atende a pedido liminar do parlamentar, uma vez que estava marcada para a manhã desta quinta-feira (21), sessão extraordinária na Câmara, para apreciação do decreto de cassação de seu mandato

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 11:04

A Justiça determinou a suspensão do processo administrativo aberto pela Câmara de Vereadores de Água Doce do Norte, no Norte do Estado, contra parlamentar que denunciou ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES) a aprovação, pela Casa de Leis, de projeto que aumentava o salário do prefeito, do vice e do secretariado da cidade.

A decisão que suspende o pedido de cassação contra Emerson Guerson (PRTB) foi proferida na noite de quarta-feira (20), pela juíza da Vara Única de Água Doce só Norte, Roberta Holanda de Almeida.

Câmara Municipal de Água Doce do Norte Crédito: Reprodução/Facebook Câmara Municipal de Água Doce do Norte

A sentença judicial atende a pedido liminar do vereador, uma vez que estava marcada para a manhã desta quinta-feira (21), sessão extraordinária na Câmara, para apreciação do decreto de cassação do mandato do parlamentar. A comissão processante formada para analisar o caso havia se manifestado pela perda do cargo por parte de Emerson Guerson, e o parecer seria lido e votado em plenário.

Conforme mostrou em primeira mão reportagem de A Gazeta de 28 de maio deste ano, o pedido de cassação do vereador foi protocolado no dia 26 do mesmo mês, com assinatura é do também vereador Edmar Brum da Fonseca (PSB), 1º secretário da Mesa Diretora na Casa de Leis.

No texto do procedimento que visa a processar o vereador internamente, foi afirmado que o parlamentar teria feito representação à Promotoria de Água Doce do Norte, denunciando o prefeito, o presidente da Câmara e demais membros da Mesa Diretora. A denúncia questiona as normativas que fixaram os subsídios dos agentes políticos na cidade.

O requerimento ainda reforçava que ele teria insinuado que o prefeito, o vice e os secretários acumulariam vantagens financeiras indevidas com o aumento, além atribuir a eles a prática de ato de improbidade administrativa.

À época, a reportagem também teve acesso à denúncia do vereador ao MPES, feita em 3 de fevereiro deste ano. Um dos principais fundamentos da representação feita pelo parlamentar está baseado no fato de, em 28 de janeiro deste ano, o Tribunal de Contas do Estado (TCES), a pedido do Ministério Público de Contas (MPCES), ter determinado a suspensão dos efeitos da Lei Municipal nº 233, de 6 de dezembro de 2024, aprovada depois das eleições, para fixar os subsídios dos agentes políticos de Água Doce do Norte.

Também à época, o MPCES requereu, na Corte de contas, em 21 de janeiro, a suspensão imediata das leis municipais que concederam aumento salarial aos prefeitos, vice-prefeitos e secretários dos municípios de Água Doce do Norte, Piúma, Serra e Vila Velha nos últimos 180 dias de mandato, com aumento de despesa de pessoal, o que é proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Consulta feita ao site Prefeitura de Água Doce do Norte em 28 de maio realmente mostrava a existência da Lei Ordinária 233/2024, fixando o salário dos agentes políticos para legislatura que se iniciaria em janeiro.

O parlamentar ainda sustentava, na representação questionada na Câmara, que os vereadores de Água Doce do Norte apresentaram e aprovaram, em 31 de janeiro, somente três dias após cautelar do TCES suspendendo os reajustes, novo projeto de lei sobre o tema, mantendo, dessa forma, em R$ 16 mil os vencimentos do prefeito; em R$ 8 mil o do vice; e em R$ 4,6 mil o do secretariado.

Ao decidir pela concessão da liminar na quarta-feira (20), a juíza Vara Única de Água Doce do Norte pontuou que "a fiscalização dos atos do Poder Executivo e Legislativo é dever intrínseco ao mandato de vereador, não podendo ser interpretada como quebra de decoro. E, a instauração de um processo disciplinar com base em tal conduta, a princípio, carece de fundamentos legais e pode configurar um desvio de finalidade".

A reportagem tenta contato com presidente da Câmara para comentar a decisão judicial. Este texto poderá ser atualizado a qualquer momento.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta