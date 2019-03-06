Home
Juíza condena operador do PSDB a 145 anos de prisão

Maria Isabel, da 5.ª Vara Federal de São Paulo, impôs a Paulo Vieira de Souza nova sentença, agora no processo por supostos desvios de R$ 7,7 mi; ele é acusado por peculato e associação criminosa