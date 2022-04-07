Jair Renan é intimado pela PF para depor sobre tráfico de influência

O filho "04" do presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan, deve prestar depoimento na sede da Polícia Federal (PF) do Distrito Federal na tarde desta quinta-feira, 7, no âmbito de inquérito sobre possíveis crimes de tráfico de influência e lavagem de dinheiro.

A apuração foi aberta pela PF em março de 2021, na esteira de um procedimento preliminar do Ministério Público Federal sobre o envolvimento de Jair Renan com um grupo empresarial do setor de mineração.

A Polícia Federal investiga suposta atuação do filho do presidente Jair Bolsonaro no agendamento de reunião com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, da qual Jair Renan também teria participado.

À época em que a investigação Jair Renan foi aberta, o advogado Frederick Wassef, que representa o filho "04" do presidente negou as suspeitas. Wassef deve acompanhar Jair Renan no depoimento à PF na tarde desta quinta-feira, 7.

A intimação tem relação com inquérito que apura o pagamento de suposta propina por empresários, entre eles do grupo capixaba Gramazini Granitos e Mármores Thomazini, em troca de aproximação com o governo federal.

Jair Renan é investigado por possível tráfico de influência. Segundo denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF) em março deste ano, o filho do presidente estaria atuando "para abrir as portas do governo federal" para empresários

A investigação tramita na Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal. O inquérito aponta que houve associação de Jair Renan com outras pessoas "no recebimento de vantagens de empresários com interesses, vínculos e contratos com a Administração Pública Federal e Distrital sem aparente contraprestação justificável dos atos de graciosidade".

Renan Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, é investigado por suspeita de tráfico de influência Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress

O grupo empresarial atua nos setores de mineração e construção e presentou Jair Renan e o empresário Allan Lucena, um dos parceiros comerciais do filho do presidente, com um carro elétrico avaliado em R$ 90 mil. Um mês após a doação, em outubro do ano passado, representantes da Gramazini Granitos e Mármores Thomazini se reuniram com Marinho.

Segundo o ministério, o encontro, que também teve a participação de Jair Renan, foi marcado a pedido de um assessor especial da Presidência.

Segundo informações divulgadas pela revista Veja , as duas empresas apresentaram um protótipo de construção de casas populares de pedra ao filho do presidente.

DOAÇÃO DE CARRO

As duas empresas capixabas são suspeitas de doar um carro elétrico, no valor de R$ 90 mil, para o projeto MOB, do sócio de Renan, Allan Lucena.

Em novembro, um representante da Gramazini conseguiu um espaço na agenda do ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, para falar sobre um projeto de construção de casas populares. Marinho é responsável pelo programa Minha Casa Minha Vida. O encontro aconteceu no Palácio do Planalto e teria sido intermediado por Renan Bolsonaro.