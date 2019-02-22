Home
Irmã de milicianos assinava cheques em nome de Flávio Bolsonaro

Valdenice era uma das pessoas a quem o filho do presidente Jair Bolsonaro deu procuração para a tarefa, segundo reportagem da 'Isto É'