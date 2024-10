Eleições 2024

Ipec: Roberto Carlos (31%) e Igor Elson (26%) são os mais rejeitados na Serra

Considerando a margem de erro da pesquisa, que é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos, quatro nomes empatam nos índices de rejeição entre o eleitorado

Professor Roberto Carlos e Igor Elson: empate técnico em rejeição em Vila Velha. (Divulgação/Arte: A Gazeta)

Dois candidatos à Prefeitura da Serra estão tecnicamente empatados nos índices de rejeição registrados na segunda rodada da pesquisa Ipec, realizada no município a pedido da Rede Gazeta e divulgada neste sábado (5), a um dia do primeiro turno das eleições. Professor Roberto Carlos (PT) é numericamente o mais rejeitado, com 31% dos eleitores serranos dizendo que não votariam nele de jeito nenhum. Mas, considerando a margem de erro da pesquisa, que é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos, ele empata tecnicamente com o vereador Igor Elson (PL), que tem 26% de rejeição.

No primeiro levantamento que analisou o cenário eleitoral no município, realizado no dia 2 de setembro, o petista foi citado por 20% dos entrevistados como o candidato em quem não votariam de jeito nenhum e subiu 11 pontos percentuais no quesito rejeição, na pesquisa atual.

Já o candidato do PL, que também era rejeitado por 20% dos eleitores entrevistados na pesquisa anterior, teve crescimento de 6 pontos percentuais em relação aos serranos que jamais votariam nele.

Ainda considerando a margem de erro da pesquisa, empatam com o vereador do PL o deputado Pablo Muribeca (Republicanos), cujo nome foi recusado por 22%; Antonio Bungenstab (PRTB) e Wylson Zon (Novo), ambos com 19%.

Na primeira rodada da pesquisa Ipec na Serra, Muribeca registrou 21% de rejeição, Bungenstab, 13% e Wylson Zon, 12%.

Os candidatos com menor rejeição entre os eleitores ouvidos na pesquisa são Audifax Barcelos (PP), com 16%, e Weverson Meireles (PDT), com 13%. No estudo realizado em setembro, o ex-prefeito registrou 23% de rejeição, enquanto o candidato do PDT teve 11%.

Os que responderam que votariam em qualquer um dos nomes totalizaram 6%. Na primeira pesquisa, o percentual foi de 4%. Outros 14% não souberam ou não quiseram opinar sobre a rejeição; no estudo anterior 27% tiveram esse mesmo posicionamento.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral na Serra, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 3 e 5 de outubro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas conforme as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-05516/2024.



