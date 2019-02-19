Home
>
Política
>
Investigado, Aloysio Nunes pede demissão do governo João Doria

Investigado, Aloysio Nunes pede demissão do governo João Doria

Ele era presidente da Investe SP, agência de estímulo a investimentos no estado, e entregou sua carta de demissão em reunião na tarde desta terça (19)