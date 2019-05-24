Home
Guido Mantega vira réu por fraudes de R$ 8 bi no BNDES

O ex-ministro da Fazenda vai responder pelos crimes de formação de quadrilha, corrupção passiva, gestão fraudulenta e práticas contra o sistema financeiro nacional