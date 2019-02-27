Home
Fux nega foro a ministro do Turismo por caso de laranjas

Para Fux, a jurisprudência do Supremo diz que supostos crimes eleitorais cometidos por candidatos à reeleição, como era o caso do ministro no ano passado, não devem ser investigados na corte