Flávio pede fim de apuração e diz que pode ter errado por 'confiar demais'

O filho do presidente Jair Bolsonaro (PSL) disse, em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, que a apuração que o atinge é ilegal