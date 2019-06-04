Home
Fachin vota por tornar parlamentares do PP réus na Lava Jato

São eles os deputados Aguinaldo Ribeiro (PB), Arthur Lira (AL) e Eduardo da Fonte (PE), além do senador Ciro Nogueira (PI), presidente da sigla