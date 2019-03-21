Home
Em 30 anos, Brasil tem dois ex-presidentes presos e dois depostos

A prisão de Michel Temer (MDB) nesta quinta-feira (21) engrossa a lista de líderes da república eleitos pelo voto popular que foram envolvidos em escândalos de corrupção.