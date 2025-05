Inédito

Detran, saúde, educação: novo portal reúne mais de 250 serviços do ES

Portal ES.Gov tem como objetivo simplificar a busca por serviços de forma digital com auxílio da inteligência artificial (IA)

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de maio de 2025 às 12:08

Portal usa inteligência artificial para atendimento ao cidadão Crédito: Reprodução / ES.GOV

Dados sobre licenciamento de veículos, informações sobre remédios disponíveis na Farmácia Cidadã, matrícula e rematrícula em escolas e mais de 250 serviços em um só lugar. É o que promete a nova plataforma ES.Gov, lançada na manhã desta segunda-feira (26) pelo governo do Espírito Santo. >

O portal, que possui ferramentas de inteligência artificial (IA) e comando de voz, é voltado para a simplificação de acesso a serviços que, anteriormente, o cidadão precisava buscar em sites de diferentes órgãos estaduais, como mostrou com exclusividade o Anuário de A Gazeta, em 2023.>

Por meio do site ou do aplicativo, o ES.Gov, através da assistente virtual “Lia”, pode responder sobre serviços antes ofertados presencialmente. Agora, os capixabas podem acessar informações de órgãos como Procon, Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER/ES), Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), Departamento Estadual de Trânsito (Detran/ES) e corporações ligadas à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), por exemplo.>

Para telefones com sistema Android, o aplicativo já está disponível para download. Já para os de sistema iOS, segundo o governo do Estado, a plataforma será liberada em breve. Ainda assim, todos os cidadãos podem acessar o portal através do endereço on-line es.gov.br.>

>

Projeto é inédito no Brasil, diz subsecretário

Segundo Victor Murad, subsecretário estadual de Transformação Digital, o serviço é inédito no Brasil. Para a elaboração, o governo do Estado se baseou em projetos similares da Inglaterra, da Austrália, da Estônia e do próprio portal gov.br, do Governo Federal, que também possuem serviços unificados de maneira digital. >

A diferença do projeto capixaba é que a IA generativa também é capaz de aceitar comandos por voz, respondendo instantaneamente o pedido dos usuários.>

“Nós reunimos mais de 200 bases de dados e dez mil planilhas. Concentramos esses dados para a base da plataforma e agora temos uma inteligência artificial generativa, chamada de linguagem natural. E ainda incluímos esse recurso de voz para facilitar a vida das pessoas. Se eu não quiser digitar, posso falar. A IA vai transcrever minha pergunta, fazer a consulta e voltar com a informação”, explica Victor.>

Ainda de acordo com o subsecretário, a novidade pode diminuir a dor de cabeça para cidadãos que antes precisavam sair de casa para resolver problemas em órgãos públicos.>

“Sabemos que sair de casa às vezes, por si só, pode ser um transtorno. O cidadão pode não encontrar o serviço que procurava ou não é atendido da maneira ideal. Agora, com a Lia, ele passa por uma experiência única e pessoal de maneira personalizada. Nós priorizamos os serviços que já estavam digitais na área do Detran, da saúde, da segurança pública e também na pasta de educação. Um idoso, por exemplo, agora pode perguntar se o remédio que ele precisa está disponível na Farmácia Cidadã sem precisar ligar para o órgão ou sair de casa”, diz.>

Temos uma inteligência artificial intuitiva e simpática que, quanto mais for usada pelos cidadãos, melhor vai ficar Victor Murad Subsecretário de Transformação Digital do Espírito Santo

