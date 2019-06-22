Home
Deputados estaduais concedem mais de 350 homenagens em quatro meses

Só a entrega de comendas já custou R$ 23,3 mil ao Legislativo. Entre os homenageados estão Jair Bolsonaro, Damares Alves, Sergio Moro, Paulo Guedes e Jean Wyllys