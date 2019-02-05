Home
Deputados apostam corrida na madrugada para protocolar sessões solenes

Hudson Leal (PRB) protocolou primeiro pedidos para homenagear médicos e advogados. Sessões solenes para essas categorias eram feitas por Hércules Silveira há 12 anos