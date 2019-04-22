Home
>
Política
>
Deputado é ouvido em audiência sobre morte de Gerson Camata

Deputado é ouvido em audiência sobre morte de Gerson Camata

Delegado aposentado, Bahiense foi quem realizou a prisão de Marcos Venicio Moreira de Andrade, que é assassino confesso do ex-governador do ES Gerson Camata