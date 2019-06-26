Home
>
Política
>
Defesa de Lula vê mudança de cenário em julgamento no STF

Defesa de Lula vê mudança de cenário em julgamento no STF

Mesmo com a decisão de manter o petista na prisão, a avaliação é que a maioria dos ministros deu sinais de que há dúvidas sobre a imparcialidade do ex-juiz