Covid-19: líderes de outros países mudaram de ideia. Bolsonaro, não

Líderes mundiais que tiveram postura negacionista mudaram de ideia com a escalada de mortes e casos, mas Bolsonaro mantém postura Crédito: Montagem/Getty Images/Alan Santos/PR

A conduta é discrepante até mesmo da postura adotada por outros líderes mundiais que, no início da pandemia, também assumiram um discurso negacionista, como o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, o ex-primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, o presidente do México, Andrés Lopéz Obrador, e o próprio ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, em quem Bolsonaro se espelhava.

Durante os primeiros meses deste ano, um conjunto de fatores envolvendo um recorde de desaprovação do governo federal, a anulação das condenações do ex-presidente Lula (PT), que o colocaram no cenário eleitoral de 2022, e a briga com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), pela "paternidade" das primeiras vacinas aplicadas no Brasil, fez com que o presidente acenasse para a ciência.

O mandatário passou a usar máscara e adotou a vacinação como bandeira, mas a postura durou pouco e não foi suficiente nem para fazê-lo aceitar a possibilidade de se vacinar, para dar exemplo aos seus simpatizantes. Mesmo com a CPI instalada no Senado, Bolsonaro voltou a fazer viagens descumprindo todas as medidas de prevenção estipuladas.

Especialistas consultados por A Gazeta ressaltam que, no início da pandemia, ninguém sabia a proporção que a crise sanitária assumiria, mas, ao longo do período de mais de um ano, algumas recomendações têm sido unânimes na comunidade científica e os países que as seguiram já colhem frutos, como a diminuição do número de mortes e um processo de vacinação acelerado.

A grande diferença está no fato de que os outros líderes, mesmo aqueles negacionistas, ouviram a comunidade científica, aponta Michelle Fernandez, doutora em ciência política, professora e pesquisadora da UnB.

"Esse governo, infelizmente, tem sido uma plataforma de desconstrução inclusive da ciência. Ele iguala a ciência à opinião, desqualificando a comunidade científica. Em muitos países, a realidade se impôs. Eles viram que aquela estratégia de enfrentamento estava levando a um agravamento da pandemia. Aqui, por mais pesado que os dados sejam, a realidade não se impôs ao discurso", disse.

Além de manter uma atitude fiel à sua ideologia, Bolsonaro também criou um grande embate com governadores e prefeitos que tentavam implementar as medidas restritivas. Adotando um discurso de combate e polarização, destaca Fernandez, o mandatário colocou economia e saúde em polos diferentes.

"Bolsonaro colocou a pandemia contra a economia, como se fosse uma coisa ou outra. E junto veio a responsabilização de outros atores políticos pelo que estava acontecendo no país. Quando ele não se coloca no lugar de governante que tenta resolver o problema e deixa isso para prefeitos e governadores, passa a culpar os outros pelo que dá errado, sendo que quem está agindo e tentando está mais próximo do que é o certo para resolver a pandemia do que quem está parado", assinalou a professora.

Em vez de defender o isolamento social, o presidente adotou como bandeira um "tratamento precoce", promovendo remédios sem comprovação científica. O país fez investimentos grandes na compra de hidroxicloroquina, ivermectina e azitromicina, sem qualquer respaldo da comunidade acadêmica. Ao mesmo tempo, em setembro, ignorava uma oferta de venda de vacinas da Pfizer , que poderiam ser entregues ainda em dezembro.

"A questão das negativas da vacina tem a ver com um contexto. Entre agosto e setembro o governo fez um investimento muito grande no kit covid e esperava que fosse uma saída mágica para salvar as pessoas sem precisar tomar medidas, como o isolamento. Eles de fato estavam acreditando nessa saída milagrosa", opinou Fernandez.

MUDANÇAS DE POSTURA EM OUTROS PAÍSES

Donald Trump, presidente dos EUA, teve Covid-19 Crédito: Evan Vucci/ Associated Press/ Estadão Conteúdo

O principal aliado de Bolsonaro no cenário da política internacional era o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No início da pandemia, o então presidente americano também assumiu uma postura de negacionismo, comparando a Covid-19 a uma gripe normal e usando argumentos para que não fosse necessário fechar o comércio. Além disso, Trump também era resistente ao uso de máscara.

Em março do ano passado, o que Trump dizia nos EUA, Bolsonaro repetia no Brasil. Foi assim com o argumento de não deixar que a "cura" fosse pior que o "problema", referindo-se às medidas de restrição ao comércio, e no incentivo ao uso de hidroxicloroquina e azitromicina no "tratamento precoce".

Trump não chegou a assumir uma postura totalmente alinhada ao que diziam as autoridades sanitárias, mas voltou atrás em algumas declarações e posturas após ser aconselhado por aliados políticos e tomar conhecimento de estudos científicos que projetavam um alto número de mortos nos Estados Unidos caso o distanciamento social não fosse seguido.

A mudança começou no mês de abril, quando o país passou da marca de 6 mil para mais de 60 mil mortos pela doença, registrando mais de 2 mil mortes por dia. Desde então, Trump passou a investir na compra de lotes de vacina que estavam em desenvolvimento.

De maio a agosto, o governo fechou seis contratos de compra de doses do imunizante. Hoje, já sob o comando de Joe Biden, o país registra mais de 570 mil mortos, mas é um dos que lideram a vacinação no mundo, com 44% da população imunizada com a primeira dose e 32% com a segunda.

Em junho, após o órgão máximo de saúde norte-americano vetar o uso emergencial de hidroxicloroquina no tratamento de Covid, o país enviou 2 milhões de doses do medicamento para serem usados no Brasil.

Giuseppe Conte foi primeiro-ministro da Itália Crédito: Christian Penocchio

Na Itália, primeiro país a ter uma explosão de mortes por Covid-19 na Europa, o ex-primeiro-ministro Giuseppe Conte também minimizou a pandemia. Assim como Bolsonaro, Conte travou uma batalha com governadores e prefeitos que estabeleceram medidas de restrição à circulação de pessoas e chegou a anular decretos de outros gestores.

Para Conte, as medidas adotadas pelos Estados iam "contribuir para o caos". E ele não estava sozinho. O então ministro de Relações Exteriores, Luigi di Maio, culpou uma "cobertura exagerada da mídia" pela redução de voos no país e o prefeito de Milão, Giuseppe Sala, investiu em uma campanha denominada "Milão não para", para incentivar as atividades econômicas.

Ainda no mês de março, no entanto, quando o país marcava 2 mil mortos, o governo italiano mudou de postura, investindo em testagem e adotando um isolamento social que durou mais de dez semanas.

O país registra 121 mil mortes e já imunizou 24% da população com a primeira dose e 10% com a segunda.

O cenário foi parecido no Reino Unido e no México. Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, defendia no início de março de 2020 a teoria da "imunidade de rebanho", também alardeada por atores políticos próximos a Bolsonaro, como o deputado federal Osmar Terra (MDB-RS). Jonhson decidiu, na época aconselhado por assessores políticos, que não fecharia o comércio, mas esperaria que 60% dos ingleses contraíssem o vírus para se tornarem resistentes à doença.

Bastou um estudo científico apontar a morte de meio milhão de ingleses, no entanto, para que o premiê mudasse de ideia. Ainda no final de março, quando o Reino Unido marcava cerca de 365 mortes pela Covid-19, Johnson passou a defender as medidas restritivas. No mês seguinte, foi contaminado pelo novo coronavírus e passou uma semana internado pelas complicações da doença.

Desde então, o país passou por longos períodos de quarentena. Em abril deste ano, o primeiro-ministro disse, em entrevista, que o número de mortes no país caiu, principalmente, devido ao lockdown imposto desde dezembro e não apenas pela vacina. O país contabiliza 128 mil mortos e já imunizou 53% da população com a primeira dose e 23% com a segunda.

Boris Johnson se vacinou em 19 de março de 2021 Crédito: WPA Pool

No México, Andrés Manuel Lopéz Obrador, um governante de esquerda, apostava em fevereiro do ano passado que os mexicanos não sofreriam com o agravamento da pandemia. Populista, Obrador continuou andando pelas ruas, cumprimentando e abraçando apoiadores.

"Os mexicanos, por nossa cultura, somos resistentes a todas as calamidades e, nesta ocasião, vamos sair na frente. Nosso povo é possuidor e herdeiro de culturas milenares, de grandes civilizações, daí deriva a nossa força", disse.

Diferentemente dos demais líderes, Obrador não esperou uma escalada de mortes para mudar de ideia. Ainda no final de março de 2020, quando o país contabilizava 12 mortes, o presidente gravou um vídeo de 14 minutos em que pedia para que os mexicanos ficassem em casa. "Precisamos ficar em nossas casas, precisamos manter uma distância saudável. É melhor prevenir do que lamentar", afirmou, em novo tom.

O país reservou 32 bilhões de pesos, cerca de R$ 8 bilhões, para a compra de vacinas contra a Covid-19. Até o momento, o México registrou 200 mil mortos e vacinou cerca de 10% da população com a primeira dose e 6% com a segunda.

"CÁLCULO ELEITORAL"

Bolsonaro passou pelas mesmas situações que todos os líderes citados. Recebeu alertas com a projeção do número de mortos, foi diagnosticado com a doença, assistiu ao país atingir a marca de 4 mil mortos em um dia e viu sua popularidade despencar. Por que, então, não mudou de ideia?

Para o cientista político Nauê Azevedo é uma questão que vai além da ideologia e trata-se de um "cálculo eleitoral".

"O presidente está em campanha desde que foi eleito, isso é aberto. No momento em que ele adota uma postura de conflito, ele consegue se diferenciar e estar sempre combatendo um adversário da ideologia que ele representa. Com esse conflito, ele mantém a base engajada e motivada e com isso gerar uma militância favorável a ele que pode ser decisiva para resolver as eleições a seu favor", afirmou.

O cientista político e professor da UFPE Arthur Leandro destaca que nenhum dos líderes mudou de comportamento de forma fácil ou "de bom grado".

Assumir o papel de ter que se responsabilizar por medidas impopulares compromete a imagem diante dos eleitores. "Esses líderes não constituem uma frente única ou articulada cujo objetivo seria uma resposta acertada para a pandemia. Mas cada um agiu em face das circunstâncias específicas da conjuntura política e eleitoral de cada país", pontuou.

Ainda assim, a postura de Bolsonaro, ao se isolar e se dedicar apenas ao seu núcleo eleitoral, faz com que ele fique imobilizado no quesito governabilidade. "A política que ele constituiu é essa do enfrentamento, do combate, que é uma coisa que ele não consegue usar de maneira instrumental para resolver uma crise. Ele se elege, mas não consegue governar", acrescentou Leandro.

A professora Michelle Fernandez pontua que é difícil dizer se a mudança de postura dos líderes antes negacionistas foi positiva para a imagem enquanto gestores, mas para medir o sucesso das medidas restritivas, ressalta, basta olhar para os países cujos líderes sustentaram "com punho firme" o que era recomendado pelas autoridades sanitárias.