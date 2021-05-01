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Pró-governo

Manifestantes protestam a favor de Bolsonaro em cidades do ES

Carreatas em Vitória e Cachoeiro também foram marcadas por críticas ao Supremo Tribunal Federal. Atos foram registrados em várias cidades do país

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 19:36

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

01 mai 2021 às 19:36
Manifestação pró Bolsonaro
Protestos nacionalistas ocuparam as principais vias da Capital Crédito: Ricardo Medeiros
O Dia do Trabalhador foi marcado por uma sequência de protestos em várias cidades do país. No Espírito Santo, algumas cidades registraram manifestações neste sábado (1º), a maioria delas em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, a favor do patriotismo e nacionalismo, e com críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF).
Em Vitória, uma extensa carreata percorreu as principais vias da cidade. A maioria dos manifestantes seguiu em carros saindo da Praça do Papa em direção à Avenida Dante Michelini.
Outros participantes seguiram em caminhada, ostentando bandeiras do Brasil e camisas nas cores verde e amarelo. Alguns apoiadores do presidente passavam pelas calçadas da Capital segurando cartazes com dizeres como "Supremo é o povo", em crítica ao STF.

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Em Cachoeiro de Itapemirim, município ao Sul do Estado, não foi diferente. Populares fecharam a linha vermelha, puxados por carros de som, em carreata que seguiu até a BR 101.

PROTESTOS NO BRASIL

Apoiadores do presidente também protestaram em várias capitais pelo país. Da mesma forma que aconteceu em Vitória, os manifestantes exibiam faixas com críticas ao Supremo, além de defenderem o voto impresso, criticarem governos estaduais e em alguns casos pedirem intervenção militar no país.
Em Brasília, o ato contou com a presença do deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, e integrantes do governo participaram do ato, como Caroline de Toni (PSL-SC). Bolsonaro sobrevoou de helicóptero a manifestação em seu apoio na Esplanada dos Ministérios.

Protestos pró-governo tomam cidades brasileiras

Embora houvesse expectativa dos manifestantes sobre a presença do presidente, Bolsonaro não pousou na área central da capital. Uma carreata em apoio ao presidente da República também ocupou as seis faixas do Eixo Monumental.
No Rio de Janeiro, simpatizantes do presidente chegaram a pé e em carreata na orla de Copacabana, onde ficaram concentrados. Eles exibiam faixas em protesto contra o Supremo. Em uma delas, chamavam a Corte de "organização criminosa".
* Com informações da Agência Estado

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