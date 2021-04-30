Articulação do Planalto para CPI tem disputa entre ministros

Os senadores afirmaram à reportagem ainda não terem entendido qual será o papel do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), na comissão, mas dizem que a presença dele nas reuniões é importante para fazer um contraponto diante de seu partido, que tem dois críticos da gestão Bolsonaro como membros da CPI Eduardo Braga e o relator, Renan Calheiros (MDB-AL).