Por 10 votos a 0, tribunal aprova impeachment de Witzel do governo do RJ

"A norma processual e a técnica nunca estiveram presentes. Não fui submetido a um Tribunal de um Estado de Direito, mas sim a um Tribunal Inquisitório. Com direito a um carrasco nos moldes do estado islâmico, q não mostrou o rosto. Hoje não sou eu o cassado. É o Estado Democrático de Direito", escreveu ele em sua conta no Twitter.