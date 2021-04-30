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STF

Alexandre pede apuração de pagamentos por disparo em massa de fake news

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) quer que TSE compartilhe informações sobre as eleições de 2018 e 2020

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 16:42

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 abr 2021 às 16:42
Ministro Alexandre de Moraes em sessão no plenário do STF
Ministro Alexandre de Moraes em sessão no plenário do STF Crédito: Nelson Jr./SCO/STF
Depois de garantir mais 90 dias de sobrevida ao inquérito das fake news, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal federal (STF), deu novo fôlego às apurações ao pedir que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Tribunal de Contas da União (TCU) façam levantamentos para verificar se candidatos, partidos políticos ou órgãos públicos pagaram empresas investigadas.
As empresas em questão também estão na mira de duas ações eleitorais, sob suspeita de oferecerem serviços de disparo em massa de mensagens, com conteúdos falsos, em benefício da campanha bolsonarista em 2018.
"Diversas empresas foram oficiadas nestes autos para prestar informações a respeito de sua atuação no disparo em massa de mensagens pagas apoiadores políticos dos então candidatos à eleição de 2018, não sendo a simples resposta de ofícios suficiente à apuração suficiente da existência ou não de ilegalidade", escreveu o ministro em despacho na semana passada
Moraes também pediu ao TSE o compartilhamento das informações reunidas nos processos eleitorais, que buscam a cassação da chapa do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Isso porque há uma suspeita de que o modo de funcionamento dos disparos seja semelhante ao usado nos ataques dirigidos contra os ministros do Supremo nas redes sociais - objeto do inquérito das fake news.
No mesmo despacho, Moraes pediu que a Polícia Federal colha os depoimentos de sócios, ex-sócios e ex-funcionários das empresas.

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