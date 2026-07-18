Mostra em Vitória traz 'árvore líquida' que captura carbono e bike que tritura plástico

O que uma árvore feita de microalgas, uma bicicleta que tritura plástico e um banco produzido com quase 6 mil tampinhas têm em comum? Todos são exemplos de como os resíduos podem ganhar uma nova vida por meio da economia circular e estarão em exposição na próxima terça-feira (21), na Findes, em Vitória, durante a terceira etapa do Roadshow Ambição Circular 2026.





Escolhido para representar a Região Sudeste no circuito, o Espírito Santo passa a integrar uma agenda nacional que já percorreu Porto Alegre (RS) e Brasília (DF) e ainda seguirá para Salvador (BA) e Manaus (AM). O objetivo é construir um plano integrado para acelerar a transição da indústria brasileira para um modelo mais circular até o fim de 2026.





A economia circular propõe substituir o modelo tradicional de produzir, consumir e descartar por outro em que resíduos retornam à cadeia produtiva como matéria-prima para novos produtos. Em um cenário de maior exigência dos mercados internacionais por práticas sustentáveis, o tema deixa de ser apenas uma pauta ambiental e passa a integrar a estratégia de competitividade da indústria.