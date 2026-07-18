Macarrão de panela de pressão cremoso: aprenda receita rápida para o fim de semana

Se você está em busca de uma receita quentinha e cremosa que seja fácil de preparar, aqui vai uma dica: macarrão de panela de pressão. Pronto em cerca de 20 minutos, o prato é uma opção rápida, barata e deliciosa para o almoço de fim de semana. Confira o passo a passo!
Macarrão de panela de pressão cremoso
Rendimento: 4 porções
Tempo médio de preparo: 20 minutos
Nível: fácil
Ingredientes:
- 1/2 colher (sopa) de óleo
- 1 cebola picada
- 1/2 xícara (chá) de frango desfiado ou atum ralado
- 1 xícara (chá) de molho de tomate
- 1 xícara (chá) de maionese
- 2 xícaras (chá) de macarrão do tipo fusilli
- 2 xícaras (chá) de água
- 1/2 colher (chá) de sal
Modo de preparo:
- Em uma panela de pressão, aqueça o óleo e refogue a cebola.
- Junte o frango ou atum e frite rapidamente.
- Acrescente o molho de tomate, a maionese, o macarrão fusilli, a água e o sal.
- Misture, tampe e cozinhe por dois minutos após o início da pressão.
- Retire a panela do fogo e reserve até sair todo o vapor. Abra a panela, misture e sirva em seguida.