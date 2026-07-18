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Pronto em 20 minutos

Macarrão de panela de pressão cremoso: aprenda receita rápida para o fim de semana

Saboroso e fácil de agradar, o prato é uma opção barata e prática para uma refeição em família
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 18 de Julho de 2026 às 08:00

Macarrão de panela de pressão cremoso
O macarrão de panela de pressão fica pronto em até 20 minutos. Foto: Marca Knorr

Se você está em busca de uma receita quentinha e cremosa que seja fácil de preparar, aqui vai uma dica: macarrão de panela de pressão. Pronto em cerca de 20 minutos, o prato é uma opção rápida, barata e deliciosa para o almoço de fim de semana. Confira o passo a passo!

Macarrão de panela de pressão cremoso

Rendimento: 4 porções 

Tempo médio de preparo: 20 minutos

Nível: fácil


Ingredientes:

  • 1/2 colher (sopa) de óleo
  • 1 cebola picada
  • 1/2 xícara (chá) de frango desfiado ou atum ralado
  • 1 xícara (chá) de molho de tomate 
  • 1 xícara (chá) de maionese 
  • 2 xícaras (chá) de macarrão do tipo fusilli
  • 2 xícaras (chá) de água
  • 1/2 colher (chá) de sal


Modo de preparo: 

  1. Em uma panela de pressão, aqueça o óleo e refogue a cebola.
  2. Junte o frango ou atum e frite rapidamente. 
  3. Acrescente o molho de tomate, a maionese, o macarrão fusilli, a água e o sal.
  4. Misture, tampe e cozinhe por dois minutos após o início da pressão.
  5. Retire a panela do fogo e reserve até sair todo o vapor. Abra a panela, misture e sirva em seguida.

Fonte: Knorr. Clique aqui para ver mais receitas

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