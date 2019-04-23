Home
Política
Contra 'ataques e injúrias', advogados lançam manifesto em defesa do STF

Sepúlveda Pertence, Eros Grau, José Eduardo Cardozo e outros dos mais importantes juristas do País veem 'onda populista e autoritária' em ataques a ministros