Home
>
Política
>
Contarato afirma ter recebido ameaça de morte após embate com Moro

Contarato afirma ter recebido ameaça de morte após embate com Moro

Senador do ES fez uma representação criminal junto à Polícia Federal e à Polícia Legislativa; também ingressou com uma ação na Justiça sob a acusação de injúria e difamação