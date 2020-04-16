Combate ao coronavírus será caótico com saída de Mandetta, avaliam especialistas

O Ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta foi demitido na tarde desta quinta-feira (16) Crédito: Jose Dias/PR

Com as mudanças no Ministério da Saúde, reflexos no cenário político do país e também nas medidas de enfrentamento ao novo coronavírus são esperadas. E a expectativa não é positiva.

Especialistas da área de saúde temem um enfraquecimento das estratégias de saúde pública, como o isolamento social, e o consequente aumento de casos e mortes pelo novo coronavírus em todo o país. Para cientistas políticos, a troca de comando do Ministério pode agravar a crise política e levar a uma grande "tragédia" no sistema de saúde. A reportagem ouviu os analistas antes da confirmação da demissão do ministro Luiz Henrique Mandetta.

A professora e pós-doutora em epidemiologia Ethel Maciel analisa o dissenso nos discursos do presidente e do Ministério da Saúde como um fator que enfraquece as medidas atuais no enfrentamento à pandemia. De acordo com ela, a falta de uma narrativa unificada nos governos, o que tem exposto as pessoas ao contágio.

"Essa guerra de narrativas entre governos, federal e estadual, mediada pelo Ministério da Saúde, chegou a um ponto que a opinião pública se questiona como se comportar. A gente viu aqui no Espírito Santo que, após a fala do presidente defendendo o fim do isolamento social, houve um aumento de pessoas nas ruas e de casos confirmados. Isso é preocupante porque você cria uma guerra política em um momento que exige um direcionamento e foco nas ações de combate a um inimigo comum, um vírus que não respeita fronteiras, classe social e não tem partido" Ethel Maciel - Professora e Pós-doutora em Epidemiologia

Para o doutor em doenças infecciosas Crispim Cerutti, além de uma mudança na estratégia no combate ao coronavírus, a troca de equipe no Ministério da Saúde pode levar ao rompimento no diálogo com Estados e secretarias.

"A gente tem observado uma interlocução entre o Ministério da Saúde e as secretarias de Estado desde o início. Tem sido feito um trabalho eficiente de gestão, levando em conta as especificidades de cada local no Brasil. Toda essa articulação fica comprometida quando você interrompe o trabalho do Ministério da Saúde. Você não sabe como uma nova gestão operaria isso, se vai ter diálogo e principalmente sensibilidade para as nuances do vírus em cada Estado", declarou.

CENÁRIO POLÍTICO DESASTROSO

Os cientistas políticos João Gualberto Vasconcellos e Paulo Baía veem a troca de equipe do Ministério da Saúde como um cenário já desenhado e efeito da crise política vivida pelo país. Ambos projetam um cenário desastroso na política brasileira diante do combate ao novo coronavírus.

"Em um momento que a sociedade precisa dos médicos, o governo não dialoga com a classe médica. Nós estamos caminhando na contramão do mundo. A curto prazo, as consequências vão ser as mais graves possíveis. Além de causar ainda mais instabilidade política, vai produzir um enorme descrédito para o governo, que já está sendo isolado. A esta altura, uma manobra como esta só reforça um cenário de tragédia" João Gualberto - Cientista político

O professor e cientista político Paulo Baía não vê mudanças na crise política do país, que já se reflete em todos os Poderes. Para ele, independentemente da postura do ministro que assumir o cargo, o embate de enfrentamento continuará polarizado.

"O novo ministro vai continuar lidando com o choque do que o presidente quer e o que dizem as autoridades de saúde como a OMS. A crise política não vai acabar. Se houver um alinhamento de ações do Ministério da Saúde com o presidente, continuará havendo enfrentamento de discursos, do que é técnico e defendido pelos Estados e o do presidente. A única forma de sair disso é uma mudança de postura do presidente, o que não creio que acontecerá. Essa crise vai continuar, agravando os impactos da pandemia tanto do ponto de vista da saúde pública, quanto política e econômica."

BOLSONARO SE ESPELHA EM TRUMP

Ao colecionar inimigos dentro do seu próprio governo, durante o enfrentamento da pandemia, Bolsonaro imita a postura adotada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No país norte-americano, Trump tem adotado um discurso contrário ao do médico conselheiro da Casa Branca, Anthony Fauci, que defende medidas baseadas nas orientações da Organização Mundial da Saúde, como o isolamento social.