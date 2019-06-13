Home
>
Política
>
CNJ arquivou todos os processos contra Sergio Moro

CNJ arquivou todos os processos contra Sergio Moro

O órgão já instaurou 55 processos contra o ex-juiz da Lava Jato. Desse total, 34 chegaram ao fim e a decisão foi pelo arquivamento. Os demais não tiveram desfecho