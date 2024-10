CBN Vitória entrevista vereadores mais votados de Vitória, Vila Velha e Serra

Sob o comando da jornalista Patrícia Vallim, Karla Coser (PT), Doutor Hércules (PP) e Saulinho da Academia (PDT) são entrevistados ao vivo a partir das 10h desta quarta-feira (9)

Karla, vereadora da Capital, é a única mulher na lista de candidatos com o maior volume de votos. No pleito realizado no último domingo, a petista acumulou 7.256 registros nas urnas, aumentando o número de votos em relação às eleições de 2020, quando recebeu 1.961.

Já no topo da lista, Saulinho da Academia, da Serra, teve 8.241 votos registrados no maior colégio eleitoral do Espírito Santo. Em relação ao pleito anterior, o parlamentar, que era filiado ao Patriota, também ampliou a preferência do eleitorado já que, em 2020, havia recebido 2.642 votos.