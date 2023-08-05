Casagrande se opõe a governador de Minas em declaração contra Nordeste

Após o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), declarar, em entrevista publicada neste sábado (5) pelo Estadão, a intenção de reunir forças do Sul e do Sudeste contra Estados do Nordeste e das demais regiões, o governador Renato Casagrande (PSB) se manifestou em redes sociais, se opondo a esse posicionamento do colega mineiro. O socialista ressaltou que se trata de uma opinião de Zema.
Na entrevista, Zema sugere que os governadores que compõem o Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), do qual ele e Casagrande fazem parte, estariam se mobilizando para que o bloco assumisse um posicionamento frente aos demais Estados, para se sobrepor politicamente, principalmente nas votações no Congresso Nacional.
Casagrande, por sua manifestação via rede social, demonstra um entendimento diferente da participação no Cosud. O consórcio, para o governador capixaba, deve ser uma organização de desenvolvimento nacional e não apenas de uma ou outra região contra as demais.
Na mais recente reunião do Cosud, realizada em Belo Horizonte, Minas Gerais, no início do mês de junho, Zema já havia sido alvo de críticas depois que ressaltou, no discurso de abertura da reunião, uma suposta superioridade do grupo. "Se há Estados que podem contribuir para este país dar certo, eu diria que são estes sete Estados aqui. São Estados onde, diferentemente da grande maioria, há uma proporção muito maior de pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial."