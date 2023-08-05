Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nas redes sociais

Casagrande se opõe a governador de Minas em declaração contra Nordeste

Após Romeu Zema declarar a intenção de reunir forças do Sul e do Sudeste para fazer frente a Estados de outras regiões, o governador do ES diz que essa é uma opinião individual
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

05 ago 2023 às 17:10

Publicado em 05 de Agosto de 2023 às 17:10

governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, se reuniu no dia 22/11, com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, em Belo Horizonte
Renato Casagrande e Romeu Zema têm posições diferentes sobre a atuação no consórcio de governadores do Sul e Sudeste Crédito: Adriano Zucolotto/Governo ES
Após o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), declarar, em entrevista publicada neste sábado (5) pelo Estadão, a intenção de reunir forças do Sul e do Sudeste contra Estados do Nordeste e das demais regiões, o governador Renato Casagrande (PSB) se manifestou em redes sociais, se opondo a esse posicionamento do colega mineiro. O socialista ressaltou que se trata de uma opinião de Zema. 
Na entrevista, Zema sugere que os governadores que compõem o Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), do qual ele e Casagrande fazem parte, estariam se mobilizando para que o bloco assumisse um posicionamento frente aos demais Estados, para se sobrepor politicamente, principalmente nas votações no Congresso Nacional. 
Casagrande, por sua manifestação via rede social, demonstra um entendimento diferente da participação no Cosud. O consórcio, para o governador capixaba, deve ser uma organização de desenvolvimento nacional e não apenas de uma ou outra região contra as demais. 
Na mais recente reunião do Cosud, realizada em Belo Horizonte, Minas Gerais, no início do mês de junho, Zema já havia sido alvo de críticas depois que ressaltou, no discurso de abertura da reunião, uma suposta superioridade do grupo. "Se há Estados que podem contribuir para este país dar certo, eu diria que são estes sete Estados aqui. São Estados onde, diferentemente da grande maioria, há uma proporção muito maior de pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial."

Veja Também

Lucas Polese: três meses depois, como estão processos contra deputado

Eleições 2024: disputa para prefeito de Vitória já tem 13 cotados

Zema diz que vai ficar no Novo e "apoiar bom nome de direita" em 2026

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Renato Casagrande Política
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados