Casagrande se opõe a governador de Minas em declaração contra Nordeste

Sobre a entrevista do Governador Zema (MG) para o jornal Estado de SP, é importante deixar claro que é sua opinião pessoal. O ES participa do Cosud para que ele seja um instrumento de colaboração para o desenvolvimento do Brasil e um canal de diálogo com as demais regiões.

Casagrande, por sua manifestação via rede social, demonstra um entendimento diferente da participação no Cosud. O consórcio, para o governador capixaba, deve ser uma organização de desenvolvimento nacional e não apenas de uma ou outra região contra as demais.

Na mais recente reunião do Cosud, realizada em Belo Horizonte, Minas Gerais, no início do mês de junho, Zema já havia sido alvo de críticas depois que ressaltou, no discurso de abertura da reunião, uma suposta superioridade do grupo. "Se há Estados que podem contribuir para este país dar certo, eu diria que são estes sete Estados aqui. São Estados onde, diferentemente da grande maioria, há uma proporção muito maior de pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial."